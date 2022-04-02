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В Красноярском крае нет дефицита лекарств

Главная Общество
Красноярск
14:38 2 Апреля 2022
лекарство, в красноярском крае, красноярск, общество, здравоохранение
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О том, что дефицита лекарств в регионе нет, заявил Борис Немик, министр здравоохранения во время прямой линии.

Ситуация с лекарственными препаратами оценивается как стабильная и находится под контролем, если в аптеках нет каких-то лекарств, это связано, в первую очередь, с неправильной логистикой или несвоевременной отгрузкой со складов.

— Лекарственные препараты по многим позициям мы приобретали с января на 12 месяцев. По некоторым позициям — на 6-7 месяцев. На данный момент корректировкой бюджета предусмотрены дополнительные средства на приобретение лекарств для бесплатного выпуска льготным категориям, - сообщил Борис Немик.

Фото: © РИА / Новости Сергей Аверин 

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