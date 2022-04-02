Министр образования Красноярского края с родителями выпускников написала ЕГЭ по математике

Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». С 22 марта до 12 апреля в 48 муниципалитетах Красноярского края родители выпускников могут пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ, сообщается на сайте регионального правительства.

В акции вместе с родителями выпускников приняли участие министр образования края Светлана Маковская, глава города Сосновоборска Алексей Кудрявцев. Они написали сокращённый вариант ЕГЭ по базовой математике.

Процедура экзамена была максимально приближена к реальной атмосфере на ЕГЭ. За час нужно было выполнить 21 задание по базовой математике.

— Цель акции – демонстрация процедуры проведения ЕГЭ, то есть чтобы взрослые знали и понимали, через что предстоит пройти их детям, и могли создать правильную психологическую обстановку для своего ребёнка, помочь преодолеть волнение перед экзаменами. Также родители могут увидеть содержание задания ЕГЭ, в них нет ничего сложного, все они соответствуют курсу школьной программы, – отметила Светлана Маковская.

Фото: © Александр Черных