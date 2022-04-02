В Красноярске продолжат ремонт улицы Маерчака

В этом году ул. Маерчака преобразится на участке от пр. Свободный до ул. Профсоюзов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В прошлом году за счёт средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтированы 180 метров от пр. Свободный до здания колледжа по ул. Маерчака, 20.

Работники подрядной организации уложили асфальт, обустроили технические тротуары. Также была отремонтирована пешеходная часть, её сделали удобной для маломобильных жителей. На дороге для безопасности появился островок, разделивший встречные транспортные потоки. Кроме этого, были заменены опоры контактной троллейбусной сети. Поменяли столбы и фонари уличного освещения, дорожные знаки, транспортные и пешеходные светофоры.

В этом году ремонт улицы пройдёт до ул. Профсоюзов. Дорогу на участке расширят до четырёх полос, заменят старые бортовые камни, уложат два слоя прочного щебеночно-мастичного асфальта. Также отремонтируют ливневую канализацию, для этого заменят существующие элементы ливнёвки от кафе по ул. Маерчака, 20 до ул. Красной Гвардии, обустроят недостающие дополнительные коллекторы и дождеприемные колодцы от ул. Красной Гвардии до бизнес-центра «Баланс». Вдоль дороги появятся технические тротуары и разделительная полоса в виде островка.

Отремонтируют тротуары и сформируют недостающие. Обустроят удобные спуски для маломобильных горожан. Автобусные остановки будут соответствовать современным нормам безопасности, можно будет зарядить гаджеты и узнать местонахождение общественного транспорта в режиме онлайн с помощью специального табло.

После расширения дороги установят новые опоры для контактной сети троллейбусов и уличного освещения. Светильники будут светодиодными. Появится новая разметка, модернизированные светофоры, дорожные знаки и указатели.