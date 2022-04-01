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Для Богучанской ГЭС установлен режим работы на апрель

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Красноярск
20:00 1 Апреля 2022
общество, красноярск, гэс
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Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) на очередном заседании 29 марта установило для Богучанской ГЭС на период с 2 по 29 апреля режим работы с расходами 3300-3600 кубометров воды в секунду. Решение принято в соответствии со складывающейся ледовой и гидрологической обстановкой и с учетом прогнозов синоптиков о сроках и размерах предстоящего весеннего половодья. 

По информации метеорологических служб Красноярского края и Иркутской области в марте отмечались положительные температурные аномалии, наблюдалось частичное разрушение ледового покрова на Ангаре и Енисее. По предварительному прогнозу температура воздуха в апреле будет выше нормы на 1-2оС, вскрытие рек ожидается на 1-3 дня раньше среднемноголетних сроков. Боковой приток в Богучанское водохранилище в настоящее время не превышает 20 кубометров в секунду, в апреле может превысить норму на 11%. Уровень озера Байкал по состоянию на 29 марта превышает показатели 2021 года на 0,18 м; уровень Братского водохранилища – на 1,15 м. По данным Забайкальского УГМС при наступлении теплой погоды и более раннем вскрытии рек на территории Республики Бурятия боковой приток в Байкал в апреле может превысить норму на 10-12%.  

С 1 января по 1 апреля Богучанская ГЭС работала в режиме расходов 3500-4200 кубометров в секунду; фактический расход в марте составил 3812 кубометров, что подтверждает выполнение станцией требований ЕнБВУ. По состоянию на утро 1 апреля уровень Богучанского водохранилища находится на отметке 207,15 м, уровень Ангары в нижнем бьефе на отметке 138,69 м. Толщина льда в точке постоянных измерений 0,49 м, высота слоя снега на льду – 0,24 м; вдоль бетонной плотины наблюдают промоины шириной 15-20 м.

 

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