Единая Россия» в Красноярском крае направила четвертую фуру гуманитарной помощи для беженцев из Украины

Четвертая фура гуманитарной помощи отправилась сегодня, 1 апреля, из Красноярска на юг России. Благодаря неравнодушным жителям края партия собрала еще 20 тонн продуктов и товаров первой необходимости. На этот раз они будут доставлены в Белгород.

«Акция и правда становится всенародной, люди со всех территорий края везут гуманитарную помощь Донбассу. С нашей партией связываются различные организации, производства. На нас вышло Енисейское представительство Росрыболовства с предложением передать крупную партию рыбных консервов, из Шушенского района с птицефабрики передали огромную партию матрасов, подушек, машины с гуманитарной помощью едут с юга, с севера края… Подключилась организация дорожников Красноярья, Советы ветеранов, налоговики, УФСИН и многие, многие другие», - рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко.

Он также отметил, что сибиряки хотят поддержать не только жителей Украины, но и наших военнослужащих. Так, накануне в поселке Подтесово Енисейского района жители придумали акцию «Сладости для солдата» и всем поселком приняли в ней участие. В результате им удалось собрать более 300 кг сладостей: конфет, вафель, печенья, пряников. Эти сладости вместе с остальной гуманитарной помощью отправятся напрямую российским бойцам.

В формировании очередной партии груза приняли участие не только активисты партии, но и партнерские общественные организации и волонтерские движения. Так, директор благотворительного фонда «Про добро» Наталья Баранчикова вместе с остальными волонтерами сортировала гуманитарную помощь. Ее фонд уже несколько лет тесно сотрудничает с партией и занимается оказанием социальной помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А в 2020 году, в разгар борьбы с коронавирусом, Наталья получила президентскую медаль за большой вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Наталья Баранчикова отметила, что испытывает большую благодарность ко всем неравнодушным жителям края, которые откликнулись на партийный призыв.

«На самом деле, неравнодушных людей в нашем крае огромное количество. И мне хочется сказать спасибо каждому, кто откликнулся, каждому, кто внес пусть небольшую, но очень важную частичку в одно большое и очень важное дело. Благодарим все добрые сердца Красноярского края», - отметила руководитель благотворительного фонда.

Отметим, фура будет в пути около недели. «Единая Россия» выражает благодарность всем, кто принял участие в акции по сбору гуманитарной помощи и в организации ее отправки.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»