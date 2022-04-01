«У нас есть необходимые компоненты и рецептуры»: в Красноярске есть собственный производитель бытовой химии

В нашей рубрике о предприятиях Сибири, которые работают в сфере импортозамещения, новый герой. Сегодня знакомимся с предприятием, где производят бытовую и автохимию. Корреспондент Sibnovosti.ru побывал в гостях у «Ярline».



Предприятие производит различную бытовую химию: стеклоочистители, тосол, автомобильные шампуни, средства для мытья посуды, стирки, мыло различных видов и удобрения. Найти продукцию можно в крупных сетевых ритейлерах края и на сайте компании.



Кстати, у компании есть пример работы в кризис. Когда жахнула пандемия и работа всего предприятия оказалась под угрозой, министерство Красноярского края попросило не останавливать производство, а оказать помощь региону. «Ярline» стал единственным для Красноярского края производителем антисептика.



Генеральный директор «Ярline» Алексей Коляков рассказывает, что за основу совершенно нового антисептика был взят рецепт советских времен. Создали его буквально за день, но он прошел все проверки и поступил в продажу. Более того, в разгар пандемии «Ярline» снабжало Красноярский край антисептиком на 90%. Впрочем, и сегодня в банках и госучреждениях города и края можно увидеть антисептик, произведенный в Красноярском крае.

Едва пережив пандемию, компания столкнулась с новыми проблемами. Санкции, введенные в отношении России на фоне происходящего на Украине, поставила под удар всю работу «Ярline», так как часть сырья компания закупала за рубежом. Но директор «Ярline» уверен, что при поддержке правительства Красноярского края компания сможет не только удержаться на своих позициях, но и стать производителем сырья, чтобы не быть зависимыми от западных партнеров.



«Ситуация непростая, потому что мы зависим от сырьевой составляющей. Основные поставщики – это Китай, Европа и лишь небольшая часть закупается у производителей из России. В данной ситуации мы серьезно мониторим рынок, заключаем договоры с российскими компаниями, которые недавно открылись или мы с ними не взаимодействовали. В планах компании обратиться за поддержкой в правительство Красноярского края, чтобы стать самим производителем сырья. У нас есть необходимые компоненты и рецептуры, есть наработки, а также есть продукция, в которой большую долю составляет именно-то сырье, которое мы хотим производить в дальнейшем. Предварительные договоренности с производителем оборудования, которое необходимо для изготовления данного сырья, тоже имеются. Все на мази и есть договора намерения, запланирована командировка руководства компании к нашим партнерам, которые будут делать нам станки, чтобы уйти от зависимости», - рассказывает Коляков.



Если говорить о господдержке, то «Ярline» активно сотрудничает с агентством развития бизнеса, КРИТБИ. Уже год компания является членом торгово-промышленной палаты, очень активно взаимодействует с данной структурой. Например, оборудование, которое будет приобретаться для расширения производства, поможет купить Западно-Сибирская торгово-промышленная палата. (УТОЧНИ! Я слышала только про Центрально-Сибирскую ТПП).

В чем секрет успеха продукции «Ярline» рассказала главный технолог «Ярline» Наталья Абакумова.



«Эта продукция на 100% гипоаллергенная. Она эффективна потому что мы делали её с расчетом на большие торговые сети. Ведь там действует правило: "если продукция не разбирается с полок, то второй раз у тебя её не возьмут". Наше средство раскупается». Хотела бы отметить, что мы росли и жили в России, понимая, что нужно именно нашим хозяйкам и хозяевам. Мы делали эту продукцию, как для себя. Вы не увидите нашу рекламу на Первом канале, мы не тратим на это деньги. Наша реклама - это качество нашей продукции. Если у вашего ребенка аллергия или у вас семья аллергиков, то вы можете смело брать наше средство для мытья посуды. А наше средство для стирки сделано по допускам с 70-х годов. И если вы чувствительны ко всяким добавкам смело выбирайте нашу торговую марку. В наших товарах нет даже грамма фосфатов. У нас все выверено четко по ПДК и законодательству. И еще, самым строгим и первым критиком продукции, по словам работников предприятия, выступают их родные и близкие. Ведь все они уже давно пользуются продуктами «Ярline», - говорит технолог Наталья.



В целом же, ситуация на предприятии оптимистичная. У ребят есть даже новые площади, которые им выделили в мэрии для расширения производства. И есть планы на будущее и даже темы для общих споров. Например, дизайн упаковки. Он пока не такой яркий и пестрый, как у западных аналогов, а ведь большинство из нас привыкли сначала «видеть» товар, а лишь потом оценивать его качество. Но, мы уверены, это дело поправимое. Мы желаем ребятам удачи, терпения и успехов в совершенствовании дизайна, ведь с качеством здесь все в полном порядке.

Фото: Александр Жуковец