Стартовал конкурс для начинающих и опытных изобретателей IN’HUB 2022

С 1 апреля начинается прием заявок на участие в конкурсе и Международном форуме инноваторов IN’HUB 2022. Его проводит компания «Норникель» при поддержке министерства промышленности и торговли России и правительства Новосибирской области. Благодаря проекту IN’HUB изобретатели получат возможность продемонстрировать свои проекты международному жюри и потенциальным инвесторам в лице крупных промышленных компаний. К участию принимаются разработки в таких сферах, как машиностроение, металлургия, авиация и космос, медицина, энергетика, IT и компьютерные технологии, связь, защита окружающей среды.

«Компания «Норникель» системно формирует культуру работы с инновациями, и IN’HUB — это очередной шаг в этом направлении. Сейчас мы видим несомненный потенциал для внедрения перспективных отечественных и международных разработок на наших предприятиях и намерены и дальше развивать новый инновационный бизнес и трансформировать существующее производство с помощью научного сообщества и перспективных исследователей», — прокомментировал вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.

Прием заявок на конкурс проходит на портале in-hub.ru и продлится до 10 августа, далее в срок до 30 августа организаторы проведут их экспертную оценку и определят финалистов. Одновременно с этим в мае стартует образовательная программа для инноваторов, где в том числе расскажут о нюансах правовой защиты интеллектуальной собственности и способах продвижения идей на рынке. 1 сентября на сайте проекта стартует 3D-выставка разработок финалистов.

Следующее ключевое событие проекта состоится осенью в Новосибирске: 6-8 октября в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» пройдет Международный форум инноваторов IN’HUB 2022 с презентацией лучших проектов и объявлением победителей конкурса.

«Новосибирская область имеет богатую инновационную инфраструктуру, диверсифицированный промышленный комплекс, хорошее логистическое положение, и мы рады, что именно в нашем регионе проходит такое знаковое мероприятие. Очень важно, что «Норникель» подхватывает тягу к изобретательству и помогает сформировать комплексную систему поддержки инноваторов», - подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Отдельный трек IN’HUB 2022 посвящен разработкам начинающих изобретателей. К участию в нем приглашаются школьники, студенты и те, кто только пробует себя в сфере инноваций. В основном конкурсе участвуют уже опытные разработчики. Ожидается, что проект привлечет порядка тысячи участников не только из России, но и других стран.

«Проект окажет благоприятное влияние на рост разработок и технологий, которые, получив поддержку со стороны крупных промышленных предприятий, в ближайшей перспективе перейдут к массовой коммерциализации», — считает Алексей Матушанский, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли РФ.

Добавим, форум инноваторов IN’HUB поддержан Международной федерацией ассоциации изобретателей (International Federation of Inventors’ Association), Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, юридической фирмой в области интеллектуальной собственности «Городисский и партнеры».