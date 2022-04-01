Российские журналисты будут судиться с итальянским СМИ из-за фейкового фото

Отечественное интернет-агентство URA.RU подает в суд на газету La Stampa. Итальянское издание использовало фотографию российского СМИ для иллюстрации фейка.

На снимке, который был сделан фотокорреспондентом URA.RU 14 марта, изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. На фото мужчина закрывает лицо руками на фоне трупов и разрушенной улицы. La Stampa разместила его на первой полосе газеты, сообщив при этом о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия.

Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Журналистам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. В редакции объясняют, что против использования их продуктов в информационной войне. В данном случае снимок мог исказить представление читателей La Stampa о происходящем в Украине.

Напомним, 14 марта в центре Донецка произошел взрыв от украинской ракеты «Точка-У». В результате теракта погиб 21 человек, в больнице оказалось 35 людей.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин