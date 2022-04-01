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При красноярском горсовете начал работу новый созыв молодежного собрания

Главная Общество
Красноярск
16:15 1 Апреля 2022
собрание, молодежь, горсовет, политика
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Новый созыв Молодежного собрания при Красноярском городском Совете провел первое заседание. Здесь были определены председатель, его заместитель и секретарь этого органа.

«Я давно хотел попробовать себя в политической работе. И сейчас у нас большие планы. В ближайшее время мы определимся, в каких направлениях каждый из нас сможет реализовывать себя и приносить пользу городу. Все ребята заряжены на работу, глаза горят, и самое важное сейчас – не потерять этот заряд», – рассказал избранный председателем Глеб Химич.

Все руководящие должности определялись общим рейтинговым голосованием. Должность зампредседателя получил Артем Шишкин, а секретаря – Рабони Файезов.

Молодежное собрание при горсовете действует с 2016 года. Его цель – представлять интересы подрастающего поколения на уровне местного самоуправления. Срок полномочий органа составляет два года. В состав совета входит 15 человек в возрасте до 30 лет, поэтому здесь есть и школьники, и студенты, и уже начавшие работу. 

При красноярском горсовете начал работу новый созыв молодежного собрания

Конкурс для желающих работать в Молодежном собрании стартовал в марте. Претенденты написали эссе на тему «Красноярск будущего: развитие глазами молодых», а затем прошли индивидуальные собеседования, где рассказали о своих программах развития и планах на работу в составе этого органа. 

Среди задач, которые стоят перед Молодежным собранием – помощь городскому Совету в организации мероприятий для детей и молодежи, представление интересов подрастающего поколения при разработке документов и принятии решений органами местного самоуправления. Кроме того, собрание – это своеобразный кадровый резерв для муниципальных органов власти.

Как рассказала председатель комиссии по социальному развитию городского Совета Красноярска Марина Малышева, идея органа в том, чтобы создать площадку, на которой молодые люди смогут открыто обозначить свои проблемы и вопросы, интересующие подрастающее поколения, а также получат опыт их самостоятельного решения. Также они будут выстраивать отношения с другими молодежными организациями города, и не только представлять их интересы, но также инициировать и реализовывать совместные проекты.

«О молодежных проблемах  никто не расскажет лучше самой молодежи. Мне очень понравились ребята в этом созыве. У всех активная жизненная позиция, у всех есть идеи. Со своей стороны, и депутаты рады тому, что появились помощники. И это не просто люди, которые будут рассказывать о проблемах, но те, кто сам готов брать ответственность за их решение», – поделилась она.

Фото: РИА "ФедералПресс" 

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