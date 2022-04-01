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На «Продвижении» покажут фильм «История для взрослых о Маленьком принце и большой дружбе»

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Красноярск
15:54 1 Апреля 2022
общество, красноярск, россия, фильм, показ
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2 апреля телеканал «Продвижение» запускает специальное программирование, посвященное Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Короткометражный художественный фильм «История для взрослых о Маленьком принце и большой дружбе» выйдет в эфир в 18.05. Проект собственного производства создан телеканалом по сценарию руководителя театра-студии "Параллельный мир" Олега Чичко. В 20-минутном фильме режиссёра Андрея Поршняка вместе с профессиональными актёрами сыграли ребята с синдромом Дауна.  

«Мы всё еще учимся сосуществовать с особенными детьми. Несмотря на то, что фильм вышел в эфир в 2016-м году, его актуальность сегодня неоспорима. Дети с синдромом Дауна очень педантичны. Они могут выполнять простую работу, могут быть полезными обществу. Нам нужно просто довериться им», - прокомментировал автор идеи фильма Олег Чичко.

В продолжение риторики о содействии обществу и взаимодоверии в 18.30 на «Продвижении» выйдет документальный фильм Валерии Зройчиковой «Особенные». Картина собственного производства телеканала была снята в 2022 году. В документальной ленте инициативные родители и волонтёры рассказывают о том, как могут реализовать себя люди с синдромом Дауна и аутизмом, какие возможности существуют для их развития, обучения, работы и простого человеческого общения.

В 13:00 и в 20:00 на «Продвижении» будет показан художественный фильм «Я - Сэм» режиссёра Джесси Нельсон. Картина повествует о 40-летнем мужчине с уровнем интеллекта 7-летнего ребёнка, работающего официантом. Ему трудно было бы выжить с такими данными, если бы не дочь, плод случайной связи. Девочка могла бы заботиться о своём отце, но местная социальная служба забрала её у Сэма. Чтобы вернуть свою дочь, мужчина нанимает адвоката для ведения дела. По мере работы женщина сама получает несколько уроков о том, что значит быть родителем.

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