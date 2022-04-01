За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерло 8 человек

За сутки от коронавируса умерли 8 человек. Всего же с начала пандемии – 10 580.

Подтверждённых диагнозов на 1 апреля – 206. За всё время пандемии в регионе выявлено 359 775 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 103.

Вылечили 190 человек за сутки.

Напомним, количество заболевших COVID-19 за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей уменьшилось в 1,6 раза. За неделю в медицинские учреждения обратились 9 308 жителей с признаками ОРВИ. Из них проживают в Красноярске — 56,1 %, в Норильске — около 10,0 %.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев