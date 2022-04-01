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В Красноярске медведь вышел к людям

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Красноярск
15:38 1 Апреля 2022
общество, красноярск, медведь, мвд
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В полицию поступило сообщение от очевидцев. Они рассказали, что на правобережье Красноярска был замечен медведь, вышедший к людям.

В ГУ МВД Росси по Красноярскому краю напомнили о правилах поведения при встрече с медведем.

  • Не устраивайте свалок пищевых отходов во время прогулок в лесу и на дачных участках, это может привлечь медведей.
  • Шанс подвергнуться нападению медведя у одиночного человека выше, поэтому не удаляйтесь от основной массы отдыхающих.
  • Не отпускайте далеко от себя детей.
  • Постарайтесь воздержаться от выходов в лес, при наличии информации о появлении медведей в окрестностях населённых пунктов.
  • Не подкармливайте медведей и не приближайтесь к ним.
  • Не приближайтесь к медвежатам, это может спровоцировать нападение медведицы.

Так что же делать, если встретил медведя?

  • Если увидели зверя, остановитесь. Сохраняйте спокойствие. Постарайтесь тихо уйти, если медведь не замечает вас, при этом не преставая следить за ним.
  • Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь, если медведь двигается в вашу сторону. Главное не показывайте страх, создайте шум, грозно закричите. Дайте понять зверю, что вы человек.
  • Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Ни в коем случае не паникуйте. Стоящий медведь с опущенными лапами не опасен, он проявляет любопытство. В таком случае, постарайтесь уйти, не спуская с него глаз. Если медведь последовал за вами — остановитесь.
  • Не кричите и не бросайте ничего в зверя, защищаясь от него. В таком случае, он может напасть на вас.
  • Никогда не бегите от него. Человек не сможет убежать от медведя, ведь зверь может развивать скорость порядка 40 км/час.

Если хищник все же повстречается вам, сообщите об этом по телефону «02».

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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