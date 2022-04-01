В Красноярске медведь вышел к людям

В полицию поступило сообщение от очевидцев. Они рассказали, что на правобережье Красноярска был замечен медведь, вышедший к людям.

В ГУ МВД Росси по Красноярскому краю напомнили о правилах поведения при встрече с медведем.

Не устраивайте свалок пищевых отходов во время прогулок в лесу и на дачных участках, это может привлечь медведей.

Шанс подвергнуться нападению медведя у одиночного человека выше, поэтому не удаляйтесь от основной массы отдыхающих.

Не отпускайте далеко от себя детей.

Постарайтесь воздержаться от выходов в лес, при наличии информации о появлении медведей в окрестностях населённых пунктов.

Не подкармливайте медведей и не приближайтесь к ним.

Не приближайтесь к медвежатам, это может спровоцировать нападение медведицы.

Так что же делать, если встретил медведя?

Если увидели зверя, остановитесь. Сохраняйте спокойствие. Постарайтесь тихо уйти, если медведь не замечает вас, при этом не преставая следить за ним.

Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь, если медведь двигается в вашу сторону. Главное не показывайте страх, создайте шум, грозно закричите. Дайте понять зверю, что вы человек.

Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Ни в коем случае не паникуйте. Стоящий медведь с опущенными лапами не опасен, он проявляет любопытство. В таком случае, постарайтесь уйти, не спуская с него глаз. Если медведь последовал за вами — остановитесь.

Не кричите и не бросайте ничего в зверя, защищаясь от него. В таком случае, он может напасть на вас.

Никогда не бегите от него. Человек не сможет убежать от медведя, ведь зверь может развивать скорость порядка 40 км/час.

Если хищник все же повстречается вам, сообщите об этом по телефону «02».

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов