В Красноярске медведь вышел к людям

В полицию поступило сообщение от очевидцев. Они рассказали, что на правобережье Красноярска был замечен медведь, вышедший к людям.
В ГУ МВД Росси по Красноярскому краю напомнили о правилах поведения при встрече с медведем.
- Не устраивайте свалок пищевых отходов во время прогулок в лесу и на дачных участках, это может привлечь медведей.
- Шанс подвергнуться нападению медведя у одиночного человека выше, поэтому не удаляйтесь от основной массы отдыхающих.
- Не отпускайте далеко от себя детей.
- Постарайтесь воздержаться от выходов в лес, при наличии информации о появлении медведей в окрестностях населённых пунктов.
- Не подкармливайте медведей и не приближайтесь к ним.
- Не приближайтесь к медвежатам, это может спровоцировать нападение медведицы.
Так что же делать, если встретил медведя?
- Если увидели зверя, остановитесь. Сохраняйте спокойствие. Постарайтесь тихо уйти, если медведь не замечает вас, при этом не преставая следить за ним.
- Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь, если медведь двигается в вашу сторону. Главное не показывайте страх, создайте шум, грозно закричите. Дайте понять зверю, что вы человек.
- Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Ни в коем случае не паникуйте. Стоящий медведь с опущенными лапами не опасен, он проявляет любопытство. В таком случае, постарайтесь уйти, не спуская с него глаз. Если медведь последовал за вами — остановитесь.
- Не кричите и не бросайте ничего в зверя, защищаясь от него. В таком случае, он может напасть на вас.
- Никогда не бегите от него. Человек не сможет убежать от медведя, ведь зверь может развивать скорость порядка 40 км/час.
Если хищник все же повстречается вам, сообщите об этом по телефону «02».
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов