В Красноярске скончался завотделением анестезиологии краевой больницы. Виктору Ишутину было 60 лет. Причина смерти медика не уточняется.

«Виктор Ишутин был грамотным и ответственным специалистом а также прекрасным товарищем. Он имел огромный опыт работы во всех разделах медицины критических состояний, никогда не останавливался на достигнутом и спас сотни жизней, – вспоминают его коллеги.

Свою карьеру анестезиолог начал в 1986 году. С 2005 по 2007 годы Виктор Ишутин возглавлял Шушенскую ЦРБ. В 2009 году был назначен на должность заведующего отделением анестезиологии-реанимации краевой больницы. Во время пандемии Виктор Ишутин организовал работу круглосуточную пульмонологического госпиталя, для пациентов с коронавирусной инфекцией. За проделанную работу был отмечен благодарностью президента Российской Федерации.

Церемония прощания состоится в субботу, 2 апреля, в 12:30 на кладбище Бадалык.

Фото: © Пресс-служба Красноярской краевой больницы