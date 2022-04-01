В Красноярске скончался скончался завотделением анестезиологии краевой больницы

В Красноярске скончался завотделением анестезиологии краевой больницы. Виктору Ишутину было 60 лет. Причина смерти медика не уточняется.

«Виктор Ишутин был грамотным, ответственным специалистом, талантливым организатором, прекрасным товарищем. Виктор Вячеславович имел огромный опыт работы во всех разделах медицины критических состояний, никогда не останавливался на достигнутом, осваивал и внедрял в работу отделения новые технологии диагностики и лечения пациентов. На его личном счёту сотни спасённых жизней, – вспоминают его коллеги.

Свою карьеру начал анестезиолог начал в 1986 году. С 2005 по 2007 годы был главврачом Шушенской ЦРБ. В 2009 году был назначен на должность заведующего отделением анестезиологии-реанимации краевой больницы. Во время пандемии Виктор Ишутин организовал работу круглосуточную пульмонологического госпиталя, для пациентов с коронавирусной инфекцией. За проделанную работу он был отмечен Благодарностью президента Российской Федерации.

Церемония прощания состоится в субботу, 2 апреля, в 12:30 на кладбище Бадалык.

Фото: © Пресс-служба Красноярской краевой больницы