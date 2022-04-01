В Омске суд запретил депутату пользоваться интернетом

Суд до 28 мая запретил независимому депутату горсовета Дмитрию Петренко пользоваться средствами связи, посещать публичные собрания. А также делать заявления через СМИ по уголовному делу, общаться с фигурантами расследования.

Петренко обвиняется по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ).

Следствие считает, что в своём Telegram-канале депутат публиковал ложную информацию о проведении спецоперации на Украине.

Фото: © Омский городской совет