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В Горно-Алтайске задержали бывшего замминистра природных ресурсов

Главная Общество
Красноярск
14:51 1 Апреля 2022
общество, происшествия, алтай, задержание, чиновники
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Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Республике Алтай, задержан бывший замглавы регионального министерства природных ресурсов, экологии и туризма.

Возбуждено уголовное дело по статьям: о воспрепятствовании предпринимательской деятельности с крупным ущербом, превышении должностных полномочий и получении взятки в значительном размере.

С декабря 2021 года по февраль 2022 года чиновник неоднократно отказывал одной из коммерческих организаций в приёме лесных деклараций, хотя с организацией был заключён договор аренды лесного участка для заготовки древесины. Госслужащий воспрепятствовал предпринимательской деятельности. В итоге, фирма понесла ущерб — около 7 миллионов рублей.

Кроме этого, с апреля по июнь 2021 года бывший замминистр природных ресурсов за внесение в договор аренды лесного участка сведений об изменении основного регистрационного номера ИП получил взятку — пиломатериалы на значительную сумму.

На взяткодателя возбуждено уголовное дело.

Фото: © altai.sledcom.ru

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