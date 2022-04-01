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В Красноярске школьники изготавливают бумагу из опавшей листвы

Главная Общество
Красноярск
14:35 1 Апреля 2022
общество, красноярск, школьники, технологии
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Ученицы 7 класса школы № 36 Полина Огородникова и Александра Кибасова научились самостоятельно изготавливать бумагу из листьев, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Для письма самодельная бумага непригодна, но подойдёт для рисования и печати.

Исследование они проводили на базе Красноярского краевого центра «Юннаты» с педагогами дополнительного образования.

— Для изготовления бумаги мы использовали опавшие листья, замачивали их в воде. Затем измельчали и варили, получается масса, в неё необходимо добавить крахмал, клей ПВА. Это для того, чтобы бумага получилась более прочной и гладкой. Для осветления мы добавляли несколько таблеток Гидроперита», — рассказали школьницы.

Очищенные листья делят на две части по 60 граммов, вначале идёт щелочная варка, затем измельчение сырья, которое смешивают с крахмалом в пропорции 1:3 и заливают кипятком, потом идёт выливание пульпы на сетку формата А4. Осевший на сетке тонкий слой — это будущий лист бумаги, сформированную массу накрывают тканью, переворачивают и, убрав лишнюю жидкость, проглаживают утюгом до полного высыхания.

Школьницы продолжают трудиться над усовершенствованием технологии производства.

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