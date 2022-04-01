Власти Дивногорска закрыли официальную ледовую переправу по красноярскому водохранилищу. Она соединяла базу «Белые паруса» с поселком Хмельники и базой «Берендей». Протяжённость дороги около 4 км.

«Мы приняли такое решение из-за ухудшения ледовой обстановки на акватории Красноярского моря. С сегодняшнего дня любые перемещения по льду водохранилища запрещены», – написал Сергей Егоров во «ВКонтакте».

К сообщению глава Дивногорска приложил видео, на котором видно, что лёд залит водой. В некоторым местах появились проталины.

Напомним, что 28 марта под Ачинском, из-за повышение температуры воздуха, закрыли ледовую переправу через реку Чулым. Сотрудники агентства по ГО ЧС Красноярского края просят автолюбителей быть осторожными и не выезжать на лёд, ведь в весенний период он становится тонким.

Фото: © vk.com/egorov_s