2 апреля
Красноярск
погода +9 °C
83.43
 
€ 92.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы смогут улететь в 46 российских и 8 зарубежных городов

Главная Общество
Красноярск
14:05 1 Апреля 2022
рейсы, красноярск, общество, лето
версия для печати Ico_print

Международный аэропорт Красноярск с 27 марта перешёл на весенне-летнее расписание.

Из Красноярска можно будет улететь в 46 городов России и в 8 городов за её пределами, сообщается на сайте международного аэропорта Красноярск.

Новыми направлениями станут: Уфа, Минеральные воды, Наманган (Узбекистан).

Новый перевозчик — авиакомпания «Азимут». Она начнёт выполнять рейсы в Уфу и в Минеральные воды с 3 апреля. Возобновят полеты авиакомпании «Ямал» и Uzbekistan Airways.

Самые популярные направления весенне-летнего сезона — это Москва (до 8 рейсов в день), Новосибирск (до 4 рейсов в день). Кроме этого, популярностью пользуются Сочи (до 4 рейсов в день), Санкт-Петербург (до 2 раз в день) и Симферополь (до 3 раз в день).

Фото: © kja.aero

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске в Солнечном стая собак напала на людей

В Красноярске в Солнечном стая собак напала на людей

2 Апреля 2022 г.
Прохожие не пострадали
Новости Красноярска: В Красноярске продолжат ремонт улицы Маерчака

В Красноярске продолжат ремонт улицы Маерчака

2 Апреля 2022 г.
Общая стоимость работ - 208 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске таксист отвлёкся на телефон и въехал в забор

В Красноярске таксист отвлёкся на телефон и въехал в забор

2 Апреля 2022 г.
Состояние опьянение при освидетельствовании не установлено
Новости Красноярска: Для Богучанской ГЭС установлен режим работы на апрель

Для Богучанской ГЭС установлен режим работы на апрель

1 Апреля 2022 г.
Решение принято в соответствии со складывающейся ледовой и гидрологической обстановкой
Новости Красноярска: Жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт»

Жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт»

1 Апреля 2022 г.
Как доказали учёные, он не подходит для первой прививки
Новости Красноярска: Единая Россия» в Красноярском крае направила четвертую фуру гуманитарной помощи для беженцев из Украины

Единая Россия» в Красноярском крае направила четвертую фуру гуманитарной помощи для беженцев из Украины

1 Апреля 2022 г.
Также партийцы отправили сладости для российских военнослужащих
Новости компаний
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
24/03
Чтобы бумага не дорожала! Импортозамещающие технологии разрабатывают ученые Университета Решетнёва
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшая хоккеистка «Бирюсы» спасла детей от вооруженной девушки в красноярском детсаду

Бывшая хоккеистка «Бирюсы» спасла детей от вооруженной девушки в красноярском детсаду

29 Марта 2022 г.
Инцидент произошёл 28 марта
Новости Красноярска: В Красноярске сотрудницы детсада получат государственные награды за спасение детей

В Красноярске сотрудницы детсада получат государственные награды за спасение детей

30 Марта 2022 г.
Благодаря им никто не пострадал
Новости Красноярска: В Красноярске устроившая стрельбу в детсаду объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам

В Красноярске устроившая стрельбу в детсаду объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам

30 Марта 2022 г.
Она планировала убить мальчиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru