Красноярцы смогут улететь в 46 российских и 8 зарубежных городов

Международный аэропорт Красноярск с 27 марта перешёл на весенне-летнее расписание.

Из Красноярска можно будет улететь в 46 городов России и в 8 городов за её пределами, сообщается на сайте международного аэропорта Красноярск.

Новыми направлениями станут: Уфа, Минеральные воды, Наманган (Узбекистан).

Новый перевозчик — авиакомпания «Азимут». Она начнёт выполнять рейсы в Уфу и в Минеральные воды с 3 апреля. Возобновят полеты авиакомпании «Ямал» и Uzbekistan Airways.

Самые популярные направления весенне-летнего сезона — это Москва (до 8 рейсов в день), Новосибирск (до 4 рейсов в день). Кроме этого, популярностью пользуются Сочи (до 4 рейсов в день), Санкт-Петербург (до 2 раз в день) и Симферополь (до 3 раз в день).

Фото: © kja.aero