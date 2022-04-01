В Красноярске проведут археологические раскопки. По информации на сайте Госзакупки, управление капитального строительства города разместило тендер на работы в переулке Боготольском и на Афонтовой горе. Начальная цена – 12 миллионов рублей.

Подрядчик должен выполнить комплекс работ по обеспечению сохранности объектов «Афонтова гора – I» и «Грунтовый могильник «Боготольский». На все этапы проведения работ подрядчику даётся пять месяцев.

Напомним, что проект по расширению переулка Боготольского был разработан в 2015 году. Сейчас движение по переулку одностороннее из-за опасного склона.

Фото: © РИА Новости / Павел Комаров