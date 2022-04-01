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В Красноярске проведут археологические раскопки

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Красноярск
14:20 1 Апреля 2022
красноярск, археология
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В Красноярске проведут археологические раскопки. По информации на сайте Госзакупки, управление капитального строительства города разместило тендер на работы в переулке Боготольском и на Афонтовой горе. Начальная цена – 12 миллионов рублей.

Подрядчик должен выполнить комплекс работ по обеспечению сохранности объектов «Афонтова гора – I» и «Грунтовый могильник «Боготольский». На все этапы проведения работ подрядчику даётся пять месяцев.

Напомним, что проект по расширению переулка Боготольского был разработан в 2015 году. Сейчас движение по переулку одностороннее из-за опасного склона.

Фото: © РИА Новости / Павел Комаров

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