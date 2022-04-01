Более 106 тысяч ветеранов Красноярского края получат выплаты к 9 Мая

Выплаты приурочены к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На эти цели в бюджете региона предусмотрено около 170 млн рублей.

Итак, по 50 тысяч рублей будет перечислено инвалидам и участникам войны, по 10 тыс руб. — несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, по 1 700 руб. — жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла и вдовам инвалидов и участников войны, по 1 000 руб. — детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте.

Праздничные выплаты получат до 15 апреля.

Напомним, в Красноярском крае высадят более 111 тысяч деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну. Регион традиционно присоединится к акции «Сад памяти». В этом году акция посвящена окончанию битвы под Москвой и годовщине начала Сталинградской битвы. Всего будет высажено более 111 тысяч деревьев и кустарников. В конце апреля-начале мая к акции присоединятся жители и работники лесной отрасли южных районов, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Почтить память погибшего в годы Великой Отечественной войны может любой желающий, для этого нужно зайти на официальный сайт «Сад памяти»2022.рф». Затем выбрать район и кликнуть на ближайшую точку высадки. Посадить памятное дерево можно и в своём саду или на приусадебном участке. Потом можно нанести на карту новую точку и поделиться в социальных сетях историей своего героя.

Фото: © krskstate.ru