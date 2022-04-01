Приезжающим из-за рубежа в Красноярский край не нужно сдавать тест на СОVID-19

Как сообщил в своём Тelegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, 1 апреля вступает в силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ.

Согласно изменениям для россиян, при возвращении из-за рубежа через сухопутную границу теперь не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестирования на COVID-19. Кроме этого, не придётся заполнять анкету на портале Госуслуг, пишет Дмитрий Горяев.

Также не нужно предъявлять отрицательный результат исследования на новую коронавирусную инфекцию и заполнять анкету гражданам государств-членов ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), въезжающим на территорию России через сухопутную границу.

Стоит отметить, что как и прежде нужно внести на госуслуги результаты теста и заполнить анкету пассажирам, пересекающим границу России в аэропорту «Красноярск».

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков