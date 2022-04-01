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В Красноярском крае сильно пьяный водитель вёз детей и почти килограмм марихуаны

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Красноярск
13:35 1 Апреля 2022
в красноярском крае, полиция
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Инспекторы ГИБДД остановили нетрезвого водителя, который перевозил двух малолетних детей и почти килограмм марихуаны. 

Наркокурьера задержали на 2 км автодороги «Тумаково-Хомутово» в Ирбейском районе Красноярского края. Во время погони за автомобилем ВАЗ-2106 водитель попытался выкинуть из окна чёрный пакет с 922 граммами марихуаны, после чего машина остановилась. 

За рулём был 36-летний местный житель. Водительских прав при нём не оказалось, более того, он никогда их не получал. Проверка на алкотестере показала 1,02 мл/л – мужчина был сильно пьян. На заднем сиденье ВАЗа находилась семейная пара с детьми: годовалым мальчиком и трёхлетней девочкой.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и составили несколько административных материалов. За езду в пьяном виде его поместили под арест на 10 суток по решению суда.

Родителям детей, которые приходятся водителю знакомыми, также грозит привлечение к административной ответственности.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Общество / НОВОСТИ
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