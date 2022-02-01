В Красноярском крае 20 тысяч взрослых и 4,5 тысячи детей лечатся от коронавируса дома

Как рассказал во время президиума заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, в регионе растёт количество заболевших COVID-19, на данный момент свыше 20 тысяч взрослых и 4,5 тысячи детей лечатся дома. Почти 2 800 взрослых и 145 детей находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

Фиксируют штаммы «Омикрон» и «Дельта». Развёрнут необходимый запас коек для пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Также сформированы запасы реагентов и тест-систем экспресс и ПЦР-тестирований. Проблемы нехватки кислорода нет ни в одной больнице, запасы постоянно пополняются.

Со дня на день будет увеличено количество операторов в Call-центре по противодействию коронавирусной инфекции (номер 122), кроме этого, работают отдельные линии в поликлиниках и больницах Красноярского края. Всего задействованы 429 операторов. Решено закупить дополнительные препараты для лечения пациентов на дому, не дожидаясь поступления федеральных средств. Развозить лекарства по поликлиникам начали 31 января.

С 1 февраля три детские поликлиники Советского района частично будут работать в режиме приёма только инфекционных больных. Полностью для приёма больных детей перепрофилируют филиал детской поликлиники № 8 на ул. Партизана Железняка, 9А, в филиале на ул. Урванцева, 30А под эти цели будет отдан Центр здоровья при поликлинике. В Солнечном (Солнечный бульвар, 7) по строительному проекту в филиале детской поликлиники предусмотрены два разных входа. Это позволяет развести потоки здоровых и заболевших детей.

— Ситуация показывает, что количество заболевших растёт, но болезнь протекает в лёгкой форме. Для того чтобы не допустить парализации учреждений, в том числе бюджетных, там, где это возможно, нужно использовать режим работы в дистанционной форме. Работа школ и детских садов находится в компетенции директоров. Закрытие данных учреждений без необходимости вызывает проблемы, связанные с необходимостью родителей оставить свою работу. На данный момент количество таких случаев, когда необходимо прибегать к закрытию, исчисляется единицами, — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости