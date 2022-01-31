В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 18 человек

За сутки от коронавируса погибли 18 человек. Всего же с начала пандемии – 9 475.

Подтверждённых диагнозов на 31 января – 1423. С начала пандемии – 187 765.

Вылечили 168 673 человек (+ 601 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 4 891 жителя Красноярского края.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом работодателей по всему Красноярскому краю просят перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, красноярские поликлиники приостанавливают плановый приём пациентов.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев