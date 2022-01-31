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Больше 1000 новогодних елок собрали красноярцы во время акции #ЁлкиНеПалки

Главная Общество
Красноярск
15:26 31 Января 2022
елка, новый год, утилизация, экология
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После новогодних праздников мусорные контейнеры традиционно превращаются в грустное подобие «елочного базара»: горожане выбрасывают ставший ненужным символ торжества. При этом елки не относятся к коммунальным отходам, их нельзя вывозить на полигон для ТКО.

Однако, как заявил директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов, регоператор всегда их забирал с контейнерных площадок и самостоятельно решал вопрос с вывозом в рамках законодательства.

«В этом году с удовольствием поддержали отличную инициативу проекта «Городские дриады» и помогли собрать и доставить по назначению елки, собранные во время акции #ЁлкиНеПалки. И мне кажется, это очень правильное дело: во-первых, такой сбор новогодних деревьев позволяет не захламлять площадки, во-вторых, отслужившие деревья становятся не мусором, а ценным вторсырьем», - рассказал он.

Инициаторами акции стали участники проекта «Городские дриады», их поддержали администрация Красноярска, «Красноярская рециклинговая компания» и представители бизнеса.

«Целью нашей акции было привлечь внимание к проблеме использования лесных елей для празднования Нового года, – рассказала куратор экопроекта «Городские дриады» Ольга Чинякова. – Обратите внимание, какое невосполнимое количество деревьев вырубается ради того, чтобы пару недель постоять в квартире! А ведь это еще и огромные горы отходов, не предназначенных для вывоза на полигон. Мы призываем горожан отказываться от устаревших варварских обычаев в пользу более цивилизованных альтернатив. А если уж без живой елки никак не обойтись, обязательно утилизируйте ее, не выбрасывайте как мусор на помойку».

Акция проходила с 3 по 20 января. Красноярцы принесли по адресам, указанным на сайте проекта «Городские дриады», больше тысячи елок и пихт. Затем самые пушистые и свежие деревья – больше 300 штук – отправили на экоферму «Коза-Дереза», где они стали угощением для животных. Остальные будут переработаны для мульчирования лесных посадок.

Общество / НОВОСТИ
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