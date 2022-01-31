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Три дня осталось до тренинга Владимира Якубы "Продажи на максимум" в Красноярске

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Красноярск
15:35 31 Января 2022
обучение, красноярск, общество
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4 февраля  в Красноярске пройдет тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум"(+18).  Организатором мероприятия выступает Центр бизнес-мастерства "Харизма".

В результате тренинга вы научитесь: 

  • Продавать Больше, Быстрее, Дороже, Чаще. Закрывать сделки "на лету".
  • Мастерски вести переговоры с учётом контекста и личности собеседника.
  • Создавать «дожимающие» тексты после телефонного разговора или встречи.
  • Пробивать телефонные преграды, легко говорить с сотрудником любого уровня от секретаря до собственника бизнеса.
  • Совершать эффективные звонки и блестяще проводить встречи, делать продажи по щелчку пальцев, прямо как на Wall Street.
  • Легко составлять скрипт продаж, а если он у вас есть, то сможете улучшить его новыми ответами на любые возражения.
 

Фишки тренинга:

  • Формат реалити
  • Реальные кейсы
  • Нетворкинг
  • Четкий тайминг
Три дня осталось до тренинга Владимира Якубы "Продажи на максимум" в Красноярске

Программа тренинга:

Стресс и настрой
Как работать в ситуации давления и потери энергии?
Что делать с «клиентамиманипуляторами?»
Телефонные продажи и живые звонки.
Реалити-звонок в отдел продаж или конкуренту компании-участника: «Анализ лучших/худших скриптов, речевых модулей, интонации, отработки возражений», «проверка работы менеджеров».
Система продаж.
17-ти модульная система построения бизнес-процесса в продажах. Старт и перехват инициативы. Управление диалогом вместо пассивных оборотов речи. Работа с ценой и убеждением.
Возражения после пандемии.
12+ новых техник отработки возражений.
Торг, переговоры по цене и перевод на встречу.
350 000 или 350 т.р.? Богатые всегда торгуются, а бедные нет, хотя должно быть наоборот. Отработка техник и реакций при работе с ценой. 4 ключевых подхода к работе с ценой.
Дожим клиента.
Дожим с клиентами, не берущими трубки. Закрывающие вопросы: скрипты для работы.
Продажи в переписке: WhatsApp, Telegram и др.
Правила и приёмы убеждения в WA. Отправка «догоняющих сообщений» в WhatsApp после переговоров. Возможности эмоционального влияния при текстовом общении.
Допродажи. Cross и Up.
Метод КДР, решение 3-х задач в допродажах. Как увеличить средний чек, поменяв скрипты переговоров? Как мягко предлагать ходовой и сопутствующий товар, принося пользу клиенту?
Мышления и страхи.
Стресс без АНМ (автоматических негативных мыслей).
Как избавляться от успокоительных и раздражающих факторов на
эмоциональном уровне?

Получите скидку 1 000 рублей по промокоду «СИБНОВОСТИ»

Подробнее о тренинге здесь.

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