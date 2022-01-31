В Красноярском крае вновь продлили режим «чёрного неба»

Режим НМУ В Красноярском крае решено продлить до 19:00 часов 3 февраля, сообщает Роспотребнадзор региона.

На 31 января в Красноярске зарегистрировано превышение гигиенических нормативов РМ2.5 – в 1,3 раза; в Назарово – по взвешенным частицам РМ2.5 – в 1,8 раза; в Минусинске – зарегистрировано превышение от 1,9 до 2,8 раза, по оксиду углерода – от 1,6 до 1,8 раза.

Напомним, что режим «чёрного неба» должен был продлиться до 19:00 28 января. О вредной дымке сообщают также из Минусинска и Назарова. Позднее его продлили до конца месяца.