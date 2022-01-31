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В красноярском театре оперы и балета ставят редкую оперу «Лакме»

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Красноярск
15:00 31 Января 2022
красноярск, опера
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На сцене Красноярского театра оперы и балета ставят оперу французского композитора Лео Делиба «Лакме». Показ планируют на весну. 

Представление готовят постановщики Сергей Новиков (режиссер), народный артист России Александр Рудин (музыкальный руководитель и дирижер), Мария Высотская (художник). Сюжет красноярской версии будет отличаться по месту и времени действия, но не по сути.

«Глубинные мотивы спектакля связаны с тем, что западный молодой человек может перевернуть весь мир восточной девушки. С одной стороны это хорошо, потому что она открывает для себя совершенно неизведанные слова и чувства. С другой — если вести себя неосторожно, то это ее убьет, потому что у нее нет полутонов в плане взаимоотношений с мужчиной», – комментирует Сергей Новиков.

Билеты стоят от 300 до 2000 рублей, купить их можно на сайте «Красоперы».

Фото: © Иван Карнаухов

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