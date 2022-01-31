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После модернизации в Назарово открылась библиотека

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Красноярск
14:45 31 Января 2022
библиотека, красноярск, общество, в красноярском крае, модернизация
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В Назарово открылась обновлённая библиотека имени Достоевского. Модернизировали библиотеку благодаря краевому проекту «Библиотеки будущего». Финансирование — 25 млн рублей. В здании провели капитальный ремонт, изменили пространство и дизайн. Также обновили книжный фонд, мебель, техническое оборудование, создали условия для маломобильных посетителей.

В библиотеке появились новые залы для комфортного чтения, для индивидуальной и коллективной работы, неформального общения, занятий в группах, участия в массовых мероприятиях.

В учреждении будут внедрять новые нестандартные, интерактивные, диалоговые формы работы. Они позволят пробуждать стремление молодёжи к чтению, получению знаний, развитию способностей.

Библиотека имени Ф.М. Достоевского — седьмая участница конкурса 2021 года, открывшаяся после модернизации, а также 38 за время реализации проекта «Библиотеки будущего» с 2015 по 2021 год.

Напомним, за три года реализации проекта «Культура» в крае отремонтировали 13 библиотек.

Фото: © Руслан Максимов / Культура24

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