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В Красноярске в больницах временно прекращён плановый приём пациентов

Главная Общество
Красноярск
14:30 31 Января 2022
больница, заболевание, в красноярском крае, красноярск, общество
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Из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции, красноярские поликлиники приостанавливают плановый приём пациентов.

Как сообщили на сайте радио Красноярск главный, те пациенты, которые были записаны сегодня на приём, узнали о переносе приёма «по факту».

Также отметим, что в течение 2 месяцев выписка лекарств будет выполняться в дистанционном режиме.

Напомним, за сутки от коронавируса погибли 13 человек. Всего же с начала пандемии – 9 437.

Подтверждённых диагнозов на 30 января – 1 405. С начала пандемии – 186 342. Темп прироста заболеваемости — 0,8 %.

111 человек госпитализированы за сутки.

Вылечили 168 072 человек (+ 529 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 4 873 жителя Красноярского края.

4 839 656 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 19 497 за последние сутки).

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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