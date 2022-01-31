31 января
Красноярск
77.82
 
€ 86.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Красноярска украла у своей дочери телефон за 36 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
14:02 31 Января 2022
красноярск, кража, общество, происшествия, телефон
версия для печати Ico_print

В мае в полицию обратилась 20-летняя жительница Красноярска, она рассказала, что после прихода её матери, из квартиры пропал мобильный телефон стоимостью 36 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Было установлено, что 40-летняя женщина увидела у дочери на столе смартфон и решила его похитить. В комиссионном магазине она за него выручила 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» УК РФ.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд. Максимальное наказание по статье, которое может грозить женщине — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Три дня осталось до тренинга Владимира Якубы "Продажи на максимум" в Красноярске

Три дня осталось до тренинга Владимира Якубы "Продажи на максимум" в Красноярске

31 Января 2022 г.
Мероприятие состоится 4 февраля
Новости Красноярска: Больше 1000 новогодних елок собрали красноярцы во время акции #ЁлкиНеПалки

Больше 1000 новогодних елок собрали красноярцы во время акции #ЁлкиНеПалки

31 Января 2022 г.
Отслужившие новогодние ели и пихты отправили на полезную утилизацию
Новости Красноярска: В красноярском театре оперы и балета ставят редкую оперу «Лакме»

В красноярском театре оперы и балета ставят редкую оперу «Лакме»

31 Января 2022 г.
Сюжет красноярской версии будет отличаться по месту и времени действия, но не по сути
Новости Красноярска: После модернизации в Назарово открылась библиотека

После модернизации в Назарово открылась библиотека

31 Января 2022 г.
За три года реализации проекта «Культура» в крае отремонтировали 13 библиотек
Новости Красноярска: В Красноярске в больницах временно прекращён плановый приём пациентов

В Красноярске в больницах временно прекращён плановый приём пациентов

31 Января 2022 г.
В течение 2 месяцев выписка лекарств будет выполняться в дистанционном режиме
Новости Красноярска: Индивидуального предпринимателя обязали законсервировать недострой в Емельяновском районе

Индивидуального предпринимателя обязали законсервировать недострой в Емельяновском районе

31 Января 2022 г.
Степень готовности незавершённого объекта - 27 %
Новости компаний
27/01
Пернатая новинка сибирского ритейла
26/01
Особенности работы ломбардов
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидают до 2 тысяч случаев заболевания коронавирусом в сутки

В Красноярском крае ожидают до 2 тысяч случаев заболевания коронавирусом в сутки

26 Января 2022 г.
За две недели в регионе выявлено 9 случаев заражения "омикроном"
Новости Красноярска: Красноярская компания «РостТех» лишена статуса регионального оператора по вывозу мусора

Красноярская компания «РостТех» лишена статуса регионального оператора по вывозу мусора

27 Января 2022 г.
Причина: нарушение схемы потоков ТКО от места образования до объектов утилизации
Новости Красноярска: 467 классов в школах Красноярска отправили на дистант из-за коронавируса

467 классов в школах Красноярска отправили на дистант из-за коронавируса

26 Января 2022 г.
Инфекция подтвердилась у 547 учеников и у 63 педагогов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru