Жительница Красноярска украла у своей дочери телефон за 36 тысяч рублей

В мае в полицию обратилась 20-летняя жительница Красноярска, она рассказала, что после прихода её матери, из квартиры пропал мобильный телефон стоимостью 36 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Было установлено, что 40-летняя женщина увидела у дочери на столе смартфон и решила его похитить. В комиссионном магазине она за него выручила 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» УК РФ.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд. Максимальное наказание по статье, которое может грозить женщине — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков