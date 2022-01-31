Индивидуального предпринимателя обязали законсервировать недострой в Емельяновском районе

27 января Арбитражный суд Красноярского края огласил резолютивную часть решения по заявлению МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района» об обязании ИП Городова Павла Алексеевича провести мероприятия по консервации объекта незавершенного строительства (Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, 8) в течение двух месяцев.

7 июня МКУ «УправЗем» обратилось в суд с заявлением об обязании ООО «ТК Проперти» законсервировать недострой, так как состояние объекта несёт угрозу жизни и здоровью людей. Меры по соблюдению охраны объекта не приняты.

Как следовало из заявления, в пределах срока аренды земельного участка и разрешений на строительство, застройщик ООО «ТК Проперти» возвёл капитальное строение, зарегистрированное как объект незавершённого строительства со степенью готовности 27 %. Там планировалось размещение многофункционального ТК. Строительство не завершено и не осуществляется с 2019 года.

Арбитражный суд заменил ненадлежащего ответчика (ООО «ТК ПРОПЕРТИ») на индивидуального предпринимателя (Городова Павла Алексеевича), потому что 9 августа Городов П.А. стал фактическим владельцем объекта незавершённого строительства.

Как сообщается на сайте арбитражного суда Красноярского края, в полном объёме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части судебного акта.

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости