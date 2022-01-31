В Красноярске с 1 февраля стоимость проезда в автобусе поднимется до 32 рублей

С 1 февраля в городских автобусах цена проезда составит 32 рубля, в трамваях и троллейбусах города Красноярска — 28 рублей.

Напомним, что красноярские перевозчики обратились к властям с предложением поднять цены до 30-32 рублей. По словам заместителя руководителя ведомства Игоря Манченко, это связано с подорожанием топлива и запасных материалов. Убытки влияют на заработную плату сотрудников, что влечёт нехватку кадров и ограничивает выход автобусов на маршруты.

— В результате экспертизы представленных перевозчиками документов было решено повысить стоимость проезда. Тарифы установлены на экономически обоснованном уровне в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировала это решение министр тарифной политики Красноярского края Марина Пономаренко.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков