Спасатели эвакуировали двух человек с Торгашинского хребта

30 января в вечернее время сотрудникам «Спасателя» сообщили о том, что на Торгашинском хребте в районе р. Базаиха два человека спустились до обрыва и не могут подняться обратно. С помощью снегоходов работники красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали мужчину 1985 года рождения и 20-летнюю девушку.

29 января в нацпарке «Красноярские Столбы» спасатели помогли 49-летней женщине. Она получила травму голеностопа на тропе, ведущей к «Китайской стене». Сотрудники «Спасателя» передали женщину специалистам скорой медицинской помощи.

Чтобы избежать происшествий, нужно соблюдать правила безопасности. Не сходить с пешеходных троп, чтобы не заблудиться. Без подготовки и специального снаряжения не покорять вершины гор.

Фото: vk.com/public192457752