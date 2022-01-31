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В январе 2022 года в Красноярске отловили 169 собак

Главная Общество
Красноярск
12:48 31 Января 2022
красноярск, животные
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В январе 2022 года в Красноярске отловили 169 собак, сообщили в мэрии. Сейчас псы находятся в пунктах передержки, где их осмотрели ветеринары. Если животные не получат диагноз «немотивированная агрессия», то после стерилизации и прививок их чипируют и выпустят обратно на улицу. 

Агрессивные собаки останутся в приютах на пожизненном содержании. Сейчас там находятся 423 собаки. В сутки на каждую тратят по 130 рублей. Эти деньги идут на корм, уход, выгул животных. В месяц эта сумма составляет 1 млн 649 тысяч рублей.

«В год потребуется почти 20 млн рублей, что составляет 75% от общего объема финансирования всей работы с бездомными собаками, предусмотренного на 2022 год», – уточнили в администрации.

Сейчас отловом в Красноярске занимается три организации: КРООЗЖ «Бездомный пес», ООО «Берег» и ИП Полякова Т.Р. Жителей города просят не препятствовать отлову животных и не выпускать так называемых «корпоративных» собак свободно гулять по городу.

«Псы со строек, гаражей, производственных баз, автосервисов и других частных территорий становятся причиной появления новых стай бродячих животных. Администрации районов в городе ведут постоянную работу с владельцами таких предприятий. В каждом районе также проводятся рейды для выявления мест массового обитания животных для организации их отлова и стерилизации», – добавили в городской администрации.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

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