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Строительство Высокогорского моста в Енисейском районе выполнено на 50 %

Главная Общество
Красноярск
12:30 31 Января 2022
строительство, в красноярском крае, общество, мост
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На данный момент на стройплощадке готово 10 из 11 опор. Смонтирована часть пролётов и водопропускные трубы на подходах к сооружению. Всего выполнено более 50 % от общего объёма строительства, к концу года показатель увеличат до 85 %.

Мост возводят благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы идут круглый год.

— Специалисты устанавливают пролётное строение от четвёртой до пятой опоры в русле реки, уже смонтировали 34 % металлоконструкций. После ледохода продолжится возведение оставшейся опоры, — рассказал Андрей Журавлёв – руководитель «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю».

К концу года специалисты планируют завершить и устройство правобережного подхода к мосту. В будущем его соединят со строящимся обходом Высокогорского.

— Работы на левобережном подходе, который включает в себя развязку с дорогой Красноярск – Енисейск, завершат в 2023 году. Следующий этап — строительство трассы от Высокогорского моста до пос. Мотыгино. Это ещё более масштабная и финансово ёмкая стройка, — поделился Константин Димитров – министр транспорта Красноярского края.

Напомним, работу по сооружению русловых опор в Енисее начали в 2020 году. Объект возводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Он станет седьмым и самым северным автомобильным переходом через реку Енисей. Его строительство окажет большое влияние на экономическое развитие Северо-Енисейского района и края в целом.

Протяжённость автомобильного перехода Высокогорского моста будет более 2 км. Длина через Енисей — почти 1 200 км. Переправа обеспечит круглогодичную транспортную доступность 17-ти населённых пунктов правого берега Енисея. Стоимость работ — около 6 млрд рублей.

С начала лета работы проводились с опорами в русле Енисея. В этой части дно реки сформировано в основном из гнейса (по своим свойствам горная порода напоминает гранит). Буровые работы приходилось проводить на глубине до двух метров, чтобы мостовые опоры выдержали нагрузку. До того, как соорудить многометровую железобетонную конструкцию, необходимо было возвести что-то типа защитного колодца и откачать из него воду.

По контракту подрядчик после строительства будет содержать объект на протяжении трёх лет.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

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