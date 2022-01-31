53 посёлка Красноярского края получат сотовую связь и мобильный интернет

За счёт федеральных средств до конца года 4G проведут в 53 посёлка Красноярского края. На портале госуслуг опубликован полный перечень, который составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании. Подключение к связи и интернету проводят по национальному проекту «Цифровая экономика».

— В прошлом году в обновлённой федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» поучаствовали 27 поселений региона. Услугами сотовой связи и мобильным интернетом в 2021 году благодаря краевому и федеральному бюджетам обеспечены 39 сёл и деревень региона. В этом году услуги сотовой связи проведут в 65 малочисленных и труднодоступных поселениях. Несмотря на то, что федеральный центр также подключился к обеспечению сотовой связью с прошлого года, свои мероприятия в рамках краевой программы мы тоже будем продолжать. Решение принято губернатором Красноярского края, — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

В 12 малочисленных и труднодоступных посёлках Балахтинского, Идринского, Иланского, Казачинского, Манского, Назаровского, Новосёловского, Тасеевского и Ужурского районов, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов построят базовые станции. Теперь у более 5,5 тыс человек появится сотовая связь и мобильный интернет. На установку вышек из краевого бюджета потратят 68 млн рублей.

Кроме этого, в рамках программы районам выдаётся субсидия на обеспечение интернетом малочисленных и труднодоступных населённых пунктов. В этом году денежные средства получат 54 поселения, на эти цели предусмотрено порядка 14 млн рублей.