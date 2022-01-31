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В Красноярском крае глава Уяра назвал клеветой критику со стороны уроженца города

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Красноярск
12:15 31 Января 2022
в красноярском крае, критика
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В Красноярском крае глава Уяра написал заявление в полицию на красноярца, назвавшего город, которым управляет Валерий Прищепко «дырой».

Как сообщает «ТВК», критика зовут Алексей и он родился в Уяре. В тот день он решил сводить сына на городскую ёлку. Увиденное поразило его: виды города он  назвал «кринжовой картинкой» и призвал местных жителей говорить о проблемах. В частности, мужчине не понравился вид новогодней ёлки, стоящей на голой железной трубе, снежная горка, больше похожая на кучу снега, и памятник – лавочка с металлической книгой. Конструкция напомнила ему незаконченную солнечную батарею.

Градоначальнику назвал заявление Алексея клеветой. Правоохранители проводят проверку. По словам заместителя градоначальника Артёма Швеца, сама критика тут ни при чём.

«Глупо было бы написать заявление из-за критики. К критике мы привыкли. Но то, что некоторые люди считают, что сплошь и рядом взяточничество, — это не правильно и не должно пропагандироваться», – пояснил Швец.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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