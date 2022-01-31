В Иланском районе полицейские раскрыли кражу портмоне у дальнобойщика

В полицию обратился 45-летний житель Нижегородской области. Он рассказал, что у него на автозаправочной станции украли кошелёк с деньгами и документами.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина ехал на фуре из Новгорода в Иркутск, заехал на заправку, расположенную недалеко от г. Иланский, чтобы заправиться и отдохнуть. Выпив чаю, водитель поехал дальше. По дороге он обнаружил, что забыл забрать портмоне. Вернувшись, мужчина не обнаружил кошелёк и обратился в полицию.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, причастным к преступлению оказался 26-летний мужчина, проживающий и работающий Иркутске. Преступление раскрыто.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков