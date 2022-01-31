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Из-за вспышки «омикрона» работодателей по всему Красноярскому краю просят перевести сотрудников на удаленку

Главная Общество
Красноярск
11:16 31 Января 2022
красноярск, эпидемия
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Из-за роста заболеваемости коронавирусом работодателей по всему Красноярскому краю просят перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Как рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, за прошедшую неделю количество заболевших выросло в 2,3 раза. В 50% случаев был выявлен штамм «омикрон».

Горяев отмечает, что интенсивность процесса выросла не только среди взрослых, но и среди детей 7-17 лет. При этом значимого роста числа госпитализированных не зафиксировано. Это связано с особенностями «омикрона» – он передаётся намного быстрее, и носитель  может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

«Поэтому в такой непростой период работодателям необходимо отнестись с наибольшим вниманием к сохранению здоровья своих сотрудников, и, если это возможно, перевести максимальное количество работников на дистанционный режим работы. Также образовательным учреждениям нужно тщательно соблюдать все требования санитарных правил при организации учебного процесса – разделение учащихся, ежедневное проведение термометрии и дезинфекции, недопуск учеников с признаками заболевания к занятиям», – пишет Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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