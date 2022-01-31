Некоммерческие организации Красноярского края получат более 16 млн рублей на проведение культурных мероприятий

Министерство культуры Красноярского края проводит конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, победители получат субсидии на проведение культурных мероприятий.

Общий фонд — 16,6 млн рублей, данные денежные средства распределят между некоммерческими организациями, которые будут проводить мероприятия, предложенные Минкультом края. В списке — 15 проектов, ознакомиться с техническими заданиями к этим мероприятиям можно по ссылке.

Заявку можно подать до 18 февраля. Дополнительная информация по телефону 8 (391)211-26-81.

Фото: © Александр Паниотов / Культура24