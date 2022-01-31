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Некоммерческие организации Красноярского края получат более 16 млн рублей на проведение культурных мероприятий

Главная Общество
Красноярск
11:01 31 Января 2022
в красноярском крае, общество, конкурс, красноярск, творчество
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Министерство культуры Красноярского края проводит конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, победители получат субсидии на проведение культурных мероприятий.

Общий фонд — 16,6 млн рублей, данные денежные средства распределят между некоммерческими организациями, которые будут проводить мероприятия, предложенные Минкультом края. В списке — 15 проектов, ознакомиться с техническими заданиями к этим мероприятиям можно по ссылке

Заявку можно подать до 18 февраля. Дополнительная информация по телефону 8 (391)211-26-81.

Фото: © Александр Паниотов / Культура24

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