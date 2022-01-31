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Расписание электропоездов западного направления Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

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Красноярск
10:23 31 Января 2022
железные дороги, пассажиры, перевозки, поезда, ремонт
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В связи с ремонтными работами на западном направлении Красноярской железной дороги с 31 января в график пригородных поездов вносятся изменения.

Так, по понедельникам и четвергам по измененному расписанию будут курсировать следующие поезда:

– пригородный поезд Боготол – Чернореченская будет отправляться со станции Боготол в 16:30 (вместо 17:10), прибывать на станцию Чернореченская в 18:48 (вместо 19:28);

– вечерний электропоезд Зеледеево – Красноярск будет отправляться со станции Зеледеево в 19:42 (вместо 19:57) и прибывать на станцию Красноярск в 21:11 (вместо 21:26).

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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