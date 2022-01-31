Автолюбителям напомнили порядок действий при заносе

О действиях при заносе рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Очень часто транспорт заносит при выходе из колеи, обгонах и перестроении назад в полосу.
Порядок действий при заносе:
- резко не тормозить;
- закрутить руль в сторону заноса;
- смотреть не куда вас заносит, а в точку, куда вы хотите вырулить автомобиль;
- если автомобиль с механической коробкой передач, попробовать перейти на повышенную передачу;
- на переднем приводе немного нажать на педаль газа. На заднем приводном автомобиле — плавно снизить скорость.
Молодым водителям госавтоинспекторы рекомендуют перед выездом на трассу потренироваться на автополигонах, отработать заносы, чтобы почувствовать поведение своей машины и попробовать несколько раз из них вырулить.
Фото: vk.com/gibdd24