Автолюбителям напомнили порядок действий при заносе

О действиях при заносе рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Очень часто транспорт заносит при выходе из колеи, обгонах и перестроении назад в полосу.

Порядок действий при заносе:

резко не тормозить;

закрутить руль в сторону заноса;

смотреть не куда вас заносит, а в точку, куда вы хотите вырулить автомобиль;

если автомобиль с механической коробкой передач, попробовать перейти на повышенную передачу;

на переднем приводе немного нажать на педаль газа. На заднем приводном автомобиле — плавно снизить скорость.

Молодым водителям госавтоинспекторы рекомендуют перед выездом на трассу потренироваться на автополигонах, отработать заносы, чтобы почувствовать поведение своей машины и попробовать несколько раз из них вырулить.

Фото: vk.com/gibdd24