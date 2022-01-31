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Перед навигацией Енисейское речное пароходство планирует отремонтировать 416 единиц флота

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Красноярск
10:40 31 Января 2022
красноярск, флот, енисей
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Перед навигацией Енисейское речное пароходство планирует отремонтировать 416 единиц флота. Работы будут вестись на трёх верфях:

  • Подтесовской РЭБ флота
  • Красноярском судоремонтном центре
  • Ермолаевской РЭБ флота.

Подтесовская глубоководный затон примет самые тяжёлые корабли речного пароходства – это 169 единиц флота. Часть из них ремонтируется в затоне базы на льду, другая – на слипе. 

Площадки Красноярского судоремонтного центра примут 130 единиц флота. Здесь, в незамерзающем затоне, ремонт ведется в двух самых мощных речных плавдоках за Уралом, грузоподъемностью 4,5 тыс. тонн каждый.

Подготовка нефтеналивного флота ведётся на Ермолаевской ремонтно-эксплуатационной базе. Здесь суда зачищают суда от остатков перевезённых нефтепродуктов. Всего Ермолаевская РЭБ должна отремонтировать и сдать в эксплуатацию 92 единицы флота, в том числе 26 – нефтеналивного.

«В этом году Енисейское пароходство затратит на судоремонт свыше 700 млн рублей – на 26% больше, чем в прошлом. На основной массе судов будет выполнен текущий и средний ремонт, модернизация, а также замена главных двигателей и прочих крупных агрегатов», – отметил Евгений Грудинов, исполнительный директор Енисейского речного пароходства.

Фото: ©  Енисейское речное пароходство

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