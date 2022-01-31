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В Красноярске продолжаются поиски 59-летнего мужчины

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Красноярск
10:17 31 Января 2022
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21 января в 12:10 Игорь Дмитриевич Кокоулин ушёл с адреса г. Красноярск, ул. Шевченко, 48, написав прощальную записку.

Он может находиться в любом районе города, также он мог идти или ехать по направлению к Шинному кладбищу, так как часто ходил туда к своим родителям.

Есть основание считать, что с мужчиной что-то произошло.

Телефон, деньги и документы он оставил дома.

Недавно родные смогли получить записи с камер в электричках. По последней информации он в этот же день приехал на ст. Шушун.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые с залысиной.

Мужчина был одет в чёрную вязаную шапку, синий пуховик, синие джинсы, чёрные кожаные ботинки.

В Красноярске продолжаются поиски 59-летнего мужчины

Все, кто видел мужчину, сообщите по телефонам: 8 950 996 60 66 (волонтёры), 8 (391) 266–94–18 (дежурная часть ОП № 8), служба 112.

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

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