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Бензин Ачинского НПЗ подтвердили высокое качество

Главная Общество
Красноярск
09:37 31 Января 2022
топливо, эксперты, проверка, предприятие
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Бензин марки АИ-92-К5 Ачинского НПЗ подтвердил соответствие условиям отечественной программы «Российское качество». Отмечено, что качество бензина полностью соответствует требованиям российских нормативных документов и международных стандартов. Кроме этого, эксперты отметили, что все партии заводского бензина при приёмо-сдаточном контроле принимались с первого предъявления, а рекламации по его качеству отсутствовали.

Ачинский НПЗ участвует в программе ВОК «Российское качество» с 2014 года. Ежегодные инспекционные проверки ни разу не выявили несоответствия нашей продукции установленным требованиям, — рассказывает начальник отдела стандартизации и системы менеджмента качества Ачинского НПЗ Екатерина Боровик. — То, что наша продукция высоко оценивается — это объективное подтверждение не только её качества, но и высокого уровня организации производства.

Отметим, что все выпускаемые автобензины и дизельные топлива всех марок сезонности имеют дипломы победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Качество ачинского авиатоплива и зимнего дизельного топлива также отмечались комиссией Международного конкурса качества «Лучшие товары и услуги – ГЕММА».

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

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