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В Норильске арестовали представителя коммерческой организации, похитившего более 9 млн рублей, принадлежащих ООО «Аэропорт «Норильск»

Главная Общество
Красноярск
09:42 31 Января 2022
похищение, норильск, происшествия, общество, арест
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В августе 2020 года между ООО «Аэропорт «Норильск» и ООО «ЭлектроСтиль» был заключён договор подряда на установку мобильного гаража для техники по обслуживанию воздушных судов. Стоимость — более 49 млн рублей. Об этом сообщили на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

С августа по ноябрь 2020 года обвиняемый, зная о том, что работы по договору выполнены не полностью и некачественно, организовал в представляемом им ООО «ЭлектроСтиль» подготовку актов выполненных работ, справок о стоимости работ и другой документации, содержащей ложные сведения о выполненных работах, количестве и стоимости материалов. Документы обвиняемый предоставил в ООО «Аэропорт «Норильск». Ввёл в заблуждение работников предприятия относительно реального выполнения условий договора. Была произведена оплата в полном объёме, таким образом, обвиняемый похитил деньги, принадлежащие ООО «Аэропорт «Норильск» на сумму более 9 млн рублей.

В отношении представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

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