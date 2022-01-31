1 405 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом

За сутки от коронавируса погибли 13 человек. Всего же с начала пандемии – 9 437.

Подтверждённых диагнозов на 30 января – 1 405. С начала пандемии – 186 342. Темп прироста заболеваемости — 0,8 %.

111 человек госпитализированы за сутки.

Вылечили 168 072 человек (+ 529 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 4 873 жителя Красноярского края.

4 839 656 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 19 497 за последние сутки).

Напомним, 28 января в Красноярском крае началась вакцинация подростков.

в Красноярск поступила вакцина от коронавируса для подростков. Партии хватит для иммунизации 1 920 детей. Всего в Красноярском крае проживают 190 тыс подростков 12-17 лет.

Вакцина «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М) разработана институтом Гамалеи, она аналогична всем предшествующим, только адаптирована к детскому возрасту. Прививать вакциной можно подростков 12-17 лет. Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических. Вакцинацию можно проводить через 2-4 недели после выздоровления от ОРВИ либо наступления ремиссии. Вакцинация проводится в 2 этапа с перерывом в 3 недели.

Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного согласия родителя либо иного законного представителя несовершеннолетнего.

Новую партию завезут уже в феврале.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости