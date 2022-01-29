Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий

Владимир Путин подписал закон, который позволит индексировать пенсионные выплаты с 1 января 2022 года на 8,6%. Теперь средняя выплата составит 18 984 рубля.

В среднем значении прибавка к пенсионным выплатам после индексации произойдет в размере 1,5 тыс. рублей. Увеличенные выплаты бабушки и дедушки получат в феврале. Вместе с пенсиями они же получат компенсацию за январь с учетом доиндексации.

Добавим, что ранее президент России на совещании с членами правительства РФ поручил поднять пенсии на величину выше инфляции. Соответствующие поправки были приняты Госдумой 20 января и одобрены Советом Федерации 26 января.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов